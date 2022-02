Video l’Eredità 21 febbraio 2022: Alessio di Roma (Di lunedì 21 febbraio 2022) l’Eredità di lunedì 21 febbraio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Alessio di Roma. Alessio ha 18 anni e frequenta il liceo linguistico, dove studia inglese, tedesco e spagnolo. Sin da piccolo aveva il desiderio di partecipare al programma e appena ha compiuto la maggiore età, ha deciso di iscriversi. Al suo quarto tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 4.375 euro. Peccato, ci riproverà sicuramente domani! Trovate il Video ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 21 febbraio 2022)di lunedì 21. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdiha 18 anni e frequenta il liceo linguistico, dove studia inglese, tedesco e spagnolo. Sin da piccolo aveva il desiderio di partecipare al programma e appena ha compiuto la maggiore età, ha deciso di iscriversi. Al suo quarto tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 4.375 euro. Peccato, ci riproverà sicuramente domani! Trovate il...

