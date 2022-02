Marocco: proteste contro l’aumento dei prezzi (Di lunedì 21 febbraio 2022) In Marocco sono scoppiate le proteste contro l’aumento dei prezzi del carburante e di altri beni di prima necessità. Nei mesi scorsi i marocchini erano scesi in piazza per protestare contro l’introduzione del passaporto vaccinale contro il coronavirus. La recente serie di manifestazioni coincide con l’undicesimo anniversario delle rivolte pro-democrazia della Primavera araba del 2011. Scoppiano Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 febbraio 2022) Insono scoppiate ledeidel carburante e di altri beni di prima necessità. Nei mesi scorsi i marocchini erano scesi in piazza per protestarel’introduzione del passaporto vaccinaleil coronavirus. La recente serie di manifestazioni coincide con l’undicesimo anniversario delle rivolte pro-democrazia della Primavera araba del 2011. Scoppiano

Libertà di stampa: un vaccino per la disinformazione ...sono stati sottoposti a una dura repressione nel tentativo di coprire le massicce proteste di ... In Algeria (146°) e Marocco (136°), il sistema giudiziario viene utilizzato per aiutare a mettere a ...

Il doppio gioco degli USA: accusare la Russia per preparare l'attacco ... Germania, Olanda, Spagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, Canada, Nuova Zelanda, Marocco, Emirati ... Secondo il Manifesto in questi giorni ci sarebbero state delle proteste a Kiev da parte del Movimento ...

Marocco, proteste contro il pass vaccinale Rivista Africa Marocco: a causa della siccità la popolazione soffre la mancanza di acqua Mondo - La sete e la scarsità d'acqua hanno spinto i marocchini negli ultimi mesi a organizzare proteste per chiedere una soluzione a questa crisi, come riporta anche il sito di notizie ...

Una merendina decisamente indigesta per San Valentino Il dolce va bene, ma non le frasi dolci. E in Marocco monta la protesta: la campagna di marketing è 'promotrice di degrado' La merenda si tinge di rosso, con frasi d'amore per il giorno di San ...

