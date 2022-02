Raffaella La Crociera, piccola poetessa di Roma. Una storia antica (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma. Nel cuore di quell’autentico museo a cielo aperto che è il cimitero del Verano, tra file parallele di tombe e cappelle votive, tra le molte statue presenti una in particolare colpisce la fantasia del passante: raffigura una bambina che su marmo bianco regge tra le mani un libro. Alle sue spalle è incisa la scritta premio bontà 1954, mentre sotto, sulla lapide svetta il suo nome, Raffaella, il cognome, La Crociera, e quella qualifica che tanto incuriosisce, piccola poetessa di Roma. piccola Raffaella lo era davvero. Morì a soli 14 anni, per una malattia, il lupus eritematoso cronico, che negli anni cinquanta rappresentava causa assai probabile di morte, specialmente per chi non aveva dalla sua particolari fortune economiche per potersi permettere ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 19 febbraio 2022). Nel cuore di quell’autentico museo a cielo aperto che è il cimitero del Verano, tra file parallele di tombe e cappelle votive, tra le molte statue presenti una in particolare colpisce la fantasia del passante: raffigura una bambina che su marmo bianco regge tra le mani un libro. Alle sue spalle è incisa la scritta premio bontà 1954, mentre sotto, sulla lapide svetta il suo nome,, il cognome, La, e quella qualifica che tanto incuriosisce,dilo era davvero. Morì a soli 14 anni, per una malattia, il lupus eritematoso cronico, che negli anni cinquanta rappresentava causa assai probabile di morte, specialmente per chi non aveva dalla sua particolari fortune economiche per potersi permettere ...

