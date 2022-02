Prato punta sul turismo industriale | le fabbriche raccontano storie

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 19 febbraio 2022) Palcoscenico e racconto allo stesso tempo, emozioni e: quelle di una città che sul tessile ha costruito a lungo la sua fortuna. Ledie provincia, le più antiche come le moderne, diventano l’oggetto di una nuova esperienza di viaggio. Un apmento ogni ultimo fine settimana del mese. “Un’idea molto originale, per un itinerario diverso non solo di archeologiama che racconta una realtà economica tuttora viva”, commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani, che ha partecipato alla presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. “Questo andare in fabbrica come in un museo – si sofferma – può essere un modello anche per altri distretti indutriali”. “Si tratta di un progetto che parla di noi: siamo noi, ci rappresenta con la nostra cultura – spiega ...