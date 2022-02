Sci freestyle, Pechino 2022: rinviate le qualifiche degli aerials per maltempo (Di domenica 13 febbraio 2022) Una fitta nevicata si è abbattuta sui vari comprensori dove si stanno disputano le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il maltempo non ha permesso la regolare messa in scena delle qualifiche degli aerials femminili, discipline dello sci freestyle, che sono dunque state rinviate a domani. L’orario di inizio del turno preliminare non è ancora stato comunicato. Al momento resta programmata la finale, che dovrebbe avere luogo a partire dalle ore 12.00 italiane. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Una fitta nevicata si è abbattuta sui vari comprensori dove si stanno disputano le Olimpiadi Invernali di. Ilnon ha permesso la regolare messa in scena dellefemminili, discipline dello sci, che sono dunque statea domani. L’orario di inizio del turno preliminare non è ancora stato comunicato. Al momento resta programmata la finale, che dovrebbe avere luogo a partire dalle ore 12.00 italiane. Foto: Lapresse

