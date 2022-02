Covid Russia oggi, superati i 14 milioni di contagi da inizio pandemia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha registrato 197.949 contagi Covid nelle ultime 24 ore, con un numero totale di casi che ha superato i 14 milioni da inizio pandemia, precisamente 14.133.509. A dichiararlo sono state le autorità sanitarie locali citate dalla Tass. Il numero dei ricoveri nelle ultime 24 ore è stato di 12.653, il 31,9% in meno rispetto al giorno prima. Secondo il centro di crisi, il ceppo Omicron è stato rilevato in 84 regioni russe su 85. I nuovi decessi attribuiti al virus sono stati 706, su un totale da inizio pandemia di 340.248. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha registrato 197.949nelle ultime 24 ore, con un numero totale di casi che ha superato i 14da, precisamente 14.133.509. A dichiararlo sono state le autorità sanitarie locali citate dalla Tass. Il numero dei ricoveri nelle ultime 24 ore è stato di 12.653, il 31,9% in meno rispetto al giorno prima. Secondo il centro di crisi, il ceppo Omicron è stato rilevato in 84 regioni russe su 85. I nuovi decessi attribuiti al virus sono stati 706, su un totale dadi 340.248. L'articolo proviene da Italia Sera.

