“È nato Luca” Fiocco azzurro per il vip | diventato papà per la quarta volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) Gioia enorme per il vip, che ha potuto festeggiare la nascita del suo quarto figlio. La moglie Eliana, che lavora come modella ed è quindi di una bellezza incredibile, ha dato alla luce il piccoloe l’entusiasmo per la notizia ha contagiato tutti. Infatti, entrambi hanno annunciato di essere diventati ancora unagenitori e hanno scatela reazione positiva dei rispettivi follower, che hanno riempito le loro bacheche di mi piace, di messaggi entusiasmanti e pieni di congratulazioni per l’avvenimento. Secondo quanto è stato possibile scoprire, il bimbo èprecisamente mercoledì 9 febbraio, ma mamma ehanno preferito attendere un paio di giorni e hanno comunicato al mondo la news nella giornata di venerdì 11 febbraio. Hanno postato un’immagine del neo, anzi ...