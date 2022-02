Per Paperon Draghi due ville, dieci case, terreni e mezzo milione di euro di reddito (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oltre mezzo milione di euro di imponibile, una serie di fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, di cui tre garage, due ville e una decina di appartamenti, uno anche a Londra, di proprietà e in comproprietà, più diecimila azioni di una società semplice, ‘Serena’. Nessuna auto e barca intestata. Ecco il ‘patrimonio’ di Mario Draghi secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, quella del 2021, relativa al periodo di imposta 2020, pubblicata sul sito del governo nella sezione ‘amministrazione trasparente‘. Draghi e il reddito calato nel 2020 Carte alla mano, l’ex governatore di Bankitalia non prende nessun compenso per la carica di presidente del Consiglio e ha denunciato al fisco, per l’esattezza, 525mila 514 euro, giusto 56 mila 151 ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Oltredidi imponibile, una serie di fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, di cui tre garage, duee una decina di appartamenti, uno anche a Londra, di proprietà e in comproprietà, piùmila azioni di una società semplice, ‘Serena’. Nessuna auto e barca intestata. Ecco il ‘patrimonio’ di Mariosecondo l’ultima dichiarazione dei redditi, quella del 2021, relativa al periodo di imposta 2020, pubblicata sul sito del governo nella sezione ‘amministrazione trasparente‘.e ilcalato nel 2020 Carte alla mano, l’ex governatore di Bankitalia non prende nessun compenso per la carica di presidente del Consiglio e ha denunciato al fisco, per l’esattezza, 525mila 514, giusto 56 mila 151 ...

Advertising

SecolodItalia1 : Per Paperon Draghi due ville, dieci case, terreni e mezzo milione di euro di reddito - Bu39159456 : @MMmarco0 Per la statistica chi ha testa nel freezer e piedi nel forno mediamente sta bene. Il pil misura la produz… - Renato56Basso : @gspazianitesta Questo vuol dire che,Qui,Quo,Qua terranno per i coglioni Paperino e Paperon De Paperoni. - andiamoviaora : Negli istituti di reddito sembra abbiano messo i tiratori scelti per il controllo del pass, non se ne fanno scappa… -