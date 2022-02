Per gli italiani è la Meloni la nuova leader del centrodestra (davanti a Salvini) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È Giorgia Meloni la nuova leader del centrodestra. Con un sorpasso decisivo, in termini di gradimento, su Matteo Salvini. Lo fotografa un sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per la trasmissione Di Martedì. Secondo la rilevazione presentata ieri sera, il distacco tra Meloni e Salvini è piuttosto ampio. Il 34 per cento del campione sondato crede che la guida della coalizione di centrodestra sia la leader di Fratelli d'Italia. Solo il 21 per cento si affida a Matteo Salvini e il 14 per cento a Silvio Berlusconi. Un ribaltamento dei consensi figlio anche della partita del Quirinale, che ha fatto perdere molta strada al segretario del Carroccio. Ma quel che più colpisce è che questo dato di primato si ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È Giorgialadel. Con un sorpasso decisivo, in termini di gradimento, su Matteo. Lo fotografa un sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per la trasmissione Di Martedì. Secondo la rilevazione presentata ieri sera, il distacco traè piuttosto ampio. Il 34 per cento del campione sondato crede che la guida della coalizione disia ladi Fratelli d'Italia. Solo il 21 per cento si affida a Matteoe il 14 per cento a Silvio Berlusconi. Un ribaltamento dei consensi figlio anche della partita del Quirinale, che ha fatto perdere molta strada al segretario del Carroccio. Ma quel che più colpisce è che questo dato di primato si ...

