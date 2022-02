Bollette luce e gas, Draghi: “Nuovo intervento governo” – Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a Genova nel saluto alle istituzioni a Palazzo San Giorgio subito dopo la visita al porto, in relazione alle misure da adottare per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia e l’impatto sulle Bollette di luce e gas. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ilsta preparando undi ampia portata nei prossimi giorni”. Lo ha detto il premier Mario, a Genova nel saluto alle istituzioni a Palazzo San Giorgio subito dopo la visita al porto, in relazione alle misure da adottare per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia e l’impatto sulledie gas. L'articolo proviene da Italia Sera.

