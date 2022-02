“Papa Francesco? Sincero e spontaneo come la Chiesa che vorrei da credente molto critico”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Pur non condividendo i modi melensi di Fabio Fazio quando invita personaggi di grande spessore ai quali, poi, fa seguire Luciana Littizzetto, la conversazione con, proposta domenica 6 febbraio su Rai 3, è stata un evento di portata eccezionale non solo per noi italiani, ma credo, anche per il mondo. Il Pontefice, per nulla preoccupato della diretta, ha risposto a tutte le domande del conduttore senza alcuna esitazione. Lo si vedeva; era sereno, in ottima forma ed ha risposto alle domande, spesso impegnative e prive di vie di fuga, con serenità, sincerità e spontaneità. Glielo si leggeva in viso. Le risposte non avevano nulla di diplomatico e non traspariva alcuna preoccupazione nel suo atteggiamento mentre affrontava temi estremamente impegnativi, legati anche a situazioni internazionali. Insomma, il Pontefice ha passato in rassegna ...