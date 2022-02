Brescia, comunicato l’esonero a Inzaghi. Si aspetta il ritorno di Lopez (Di lunedì 7 febbraio 2022) Filippo Inzaghi pronto a lasciare il Brescia, che riporterà in panchina Diego Lopez. Già comunicato l’esonero al tecnico Come riporta Sky Sport, il Brescia ha già comunicato l’esonero a Filippo Inzaghi, mentre sono ore di attesa per il suo staff. Decisione ufficiale attesa a breve, mentre Diego Lopez prepara il ritorno sulla panchina della squadra lombarda. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Filippopronto a lasciare il, che riporterà in panchina Diego. Giàal tecnico Come riporta Sky Sport, ilha giàa Filippo, mentre sono ore di attesa per il suo staff. Decisione ufficiale attesa a breve, mentre Diegoprepara ilsulla panchina della squadra lombarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

