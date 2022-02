Olimpiadi Pechino 2022 | curling doppio misto | l’Italia vince ancora | Svezia k o e prima posizione

(Di domenica 6 febbraio 2022)delha sconfitto la, nel contesto della dodicesima sessione didelleinvernali di. Straordinaria prestazione del duo azzurro composto da Stefania Constantini e Amos Mosaner, impostisi per 12-8 ai danni di Almida De Val e Oskar Eriksson; alcune difficoltà iniziali e successivamente una rimonta da sogno dei giocatori nostrani. Sul ghiaccio del suggestivo National Aquatics Centre, gli atleti nordici guidati da Sebastian Kraupp hanno lanciato un forte segnale al termine del primo end, concludendo il frangente sopra 2-0; reazione caratteriale deltra secondo e quarto end, con un punto in cassaforte per tempo e rimonta momentanea sul 3-2. Sussulto svedese e 3 punti pesanti ...

... protagonista di una terribile caduta durante il weekend di Coppa del Mondo di Cortina d'Ampezzo, non era certa di poter partire per, dove sono iniziate da poco leinvernali 2022. L'...Settimo successo per l'Italia alleInvernali dinel doppio misto del curling. Il duo azzurro formato da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha battuto 8 - 4 la Cina di Fan SuYuan e Ling Zhi e tornerà sul ghiaccio alle ...L’Italia del curling ha sconfitto la Svezia, nel contesto della dodicesima sessione di doppio misto delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Straordinaria prestazione del duo azzurro composto da ...ITALIA ALLE OLIMPIADI PECHINO 2022. Le speranze di medaglia per l’Italia viaggeranno veloci con la diretta della gara di slittino maschile grazie a Dominik Fischnaller, che alle Olimpiadi Pechino 2022 ...