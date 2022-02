Liga, poker Barcellona: 4-2 all’Atletico Madrid, espulso Dani Alves (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua l’imbattibilità del Barcellona che dopo la sosta vince 4-2 la battaglia del Camp Nou contro l’Atletico Madrid in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Liga 2021/2022. La serata dei blaugrana però non inizia nel modo giusto. All’8? è Carrasco a firmare la rete dell’1-0 dei colchoneros su assist del grande ex Suarez. Ma la squadra di Xavi è viva e lo dimostra con una strepitosa rimonta costruita nel solo primo tempo. La scossa però l’ha data al 10? la magia di Jordi Alba, che con un tiro di collo esterno da posizione probitiva ha siglato il pareggio. Il Barcellona prende in mano il gioco e trova le reti con Gavi (21?) su assist del volto nuovo Traore e Araujo (43?). Nella ripresa l’Atletico Madrid sembra quasi essere rimasto negli spogliatoi. E al 49? è l’eterno ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Continua l’imbattibilità delche dopo la sosta vince 4-2 la battaglia del Camp Nou contro l’Atleticoin occasione della ventitreesima giornata del campionato di2021/2022. La serata dei blaugrana però non inizia nel modo giusto. All’8? è Carrasco a firmare la rete dell’1-0 dei colchoneros su assist del grande ex Suarez. Ma la squadra di Xavi è viva e lo dimostra con una strepitosa rimonta costruita nel solo primo tempo. La scossa però l’ha data al 10? la magia di Jordi Alba, che con un tiro di collo esterno da posizione probitiva ha siglato il pareggio. Ilprende in mano il gioco e trova le reti con Gavi (21?) su assist del volto nuovo Traore e Araujo (43?). Nella ripresa l’Atleticosembra quasi essere rimasto negli spogliatoi. E al 49? è l’eterno ...

