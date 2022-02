Celadina | 70enne aggredito in strada per il cellulare | identificato il rapinatore

(Di sabato 5 febbraio 2022) Bergamo. È statoe denunciato dalla Polizia di Stato all’autorità giudiziaria l’autore del tentativo di rapina di un telefonoavvenuto la mattina del 3 febbraio ai danni di undi nazionalità marocchina, ricoverato all’ospedale Bolognini di Seriate a seguito dell’aggressione. L’uomo si era allontanato utilizzando una bicicletta. Dopo avere sottoposto alcune fotografie all’attenzione della vittima, si è giunti all’identificazione dell’autore del gesto: si tratta di S.B., bergamasco 48 enne, già censurato per analoghi reati.

