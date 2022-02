Monica Vitti: aperta la camera ardente nella Sala della Promoteca in Campidoglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Monica Vitti è stata senza ombra di dubbio un'icona assoluta del cinema italiano del '900. A due giorni dalla sua morte, è stata aperta nella Sala della Promoteca in Campidoglio la camera ardente per ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022)è stata senza ombra di dubbio un'icona assoluta del cinema italiano del '900. A due giorni dalla sua morte, è statainlaper ...

Advertising

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - LostInFilm : Monica Vitti photographed by Enrico Appetito during the filming of 'L'Avventura' (1960, Michelangelo Antonioni) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - AndrsSaumellLla : RT @IKnewThemWell: L’AVVENTURA – Michelangelo Antonioni, 1960 Monica Vitti #RIP - robertadeo97 : RT @projectionistw: Monica Vitti 'Il deserto rosso' (1964) Michelangelo Antonioni. -