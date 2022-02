Gf Vip | Sonia Bruganelli critica Lulù | “Capricci ingiustificabili”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip, i crolli distanno incominciando a diventare frequenti. Lo scontro è in agguato.il suo atteggiamento Il Grande Fratello Vip continua a stupire e a tenere incollati i telespettatori. Le dinamiche nella Casa più spiata d’Italia si fanno sempre più fitte. Il tempo passa, siamo quasi verso la fine, chi è

Grande FratelloBruganelli: "Lulù ha bisogno di aiuto", pioggia di critiche poi cancella tutto Nella prima, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un pensiero dall'account lapierdadelgf (...' Altri tempi? Perché forse sulle altre reti andava ancora in onda di tutto?! ', ha scritto l'opinionista del Grande Fratello2021. In realtà, il commento diBruganelli, sembrerebbe ...Gf Vip, i crolli di Lulù stanno incominciando a diventare frequenti. Lo scontro è in agguato. Sonia Bruganelli critica il suo atteggiamento Il Grande Fratello Vip continua a stupire e a tenere ...Sonia Bruganelli ha pubblicato una story contro Lulù Selassié e il suo atteggiamento con Manuel Bortuzzo. Poi ha cancellato tutto!