Raid Usa in Siria | Biden | «Abbiamo eliminato il capo dell’Isis» Tra le 13 vittime civili anche 4 bambini

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver «tolto dal campo di battaglia» inil leader, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. È stato lo stesso presidente Joea riferire dell’operazione militare anti terrorismo condotta «con successo» nella notte, rassicurando sul fatto che tutti i militari Usa «sono ritornati salvi». L’Osservatoriono per i diritti umani ha invece parlato di 13, tra le quali tre donne e quattroillustra i dettagli del blitz Usa inLe circostanze in cui sono rimaste uccise lesono stateal centro della conferenza stampa con cuiha riferito i dettagli dell’operazione. ...

Stando a quanto emerso, neanche il proprietario di casa e i vicini erano a conoscenza che il leader dello Stato islamico vivesse nell'edificio colpito dal. Secondo quanto riferisce il ...È il presidente americano Joe Biden ad annunciare che in undelle forze armate degli Stati ... Oltre sessanta i morti, sparatoria davanti a una scuola in Minnesota: uno studente ucciso, un ...Le forze speciali Usa hanno lanciato quello che il Pentagono ha definito un raid anti-terrorismo su larga scala, in cui è morto anche il leader dello Stato Islamico, Abu Ibrahim al Quraishi (come ha ...Con queste parole il presidente Usa Joe Biden ha annunciato all’America e al mondo ... “Un disperato atto di codardia”, lo ha definito, presentando il raid di oggi come un avvertimento a tutti i ...