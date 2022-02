Netflix, uscito il trailer con le anteprime di tutti i film del 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cosa aspettarci da Netflix nel 2022? Beh in anteprima è la stessa casa di produzione cinematografica statunitense a darci la news. E’ infatti uscita l’anteprima di tutti i film del 2022. Non vogliamo spoilerare nulla e vi lasciamo presto al video sottostante, ma si passa dal Thriller all’Action per poi passare al Fantasy. Mark Ruffalo, Charlize Theron, Adam Sandler, Johan Hill e non solo: una vagonata di immagini e titoli di film che si susseguono per dare subito conto al cliente Netflix di cosa gli riserverà questo 2022. E allora non ci resta che metterci comodi e lasciarci travolgere dal mondo Netflix. C’è un mondo straordinario di storie da scoprire. Quest’anno l’universo Netflix film ... Leggi su zon (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cosa aspettarci danel? Beh in anteprima è la stessa casa di produzione cinematografica statunitense a darci la news. E’ infatti uscita l’anteprima didel. Non vogliamo spoilerare nulla e vi lasciamo presto al video sottostante, ma si passa dal Thriller all’Action per poi passare al Fantasy. Mark Ruffalo, Charlize Theron, Adam Sandler, Johan Hill e non solo: una vagonata di immagini e titoli diche si susseguono per dare subito conto al clientedi cosa gli riserverà questo. E allora non ci resta che metterci comodi e lasciarci travolgere dal mondo. C’è un mondo straordinario di storie da scoprire. Quest’anno l’universo...

