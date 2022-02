Maneskin, Victoria a seno nudo: il pubblico di Sanremo 2022 si accende (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scollatura super osé per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin riscrive le regole del Festival di Sanremo 2022. A un anno dalla vittoria con Zitti e buoni, la musicista accende il pubblico dell’Ariston con un tailleur nero super sexy della maison Gucci e seno scoperto. A coprirlo parzialmente solo due stelle nere da vera rock star. Se durante la performance Victoria percorre disinvolta il palco, lanciando occhiate complici a Damiano, senza badare al proprio look, è prima dell’esibizione che per un attimo sembra ricordarsi della generosa scollatura. Quasi a disagio, prova a nascondere i seni alle telecamere, coprendoli con le mani, ma è troppo tardi: il pubblico da casa è già ai suoi piedi. L'articolo proviene da Glamour. Leggi su blog.libero (Di giovedì 3 febbraio 2022) Scollatura super osé perDe Angelis. La bassista deiriscrive le regole del Festival di. A un anno dalla vittoria con Zitti e buoni, la musicistaildell’Ariston con un tailleur nero super sexy della maison Gucci escoperto. A coprirlo parzialmente solo due stelle nere da vera rock star. Se durante la performancepercorre disinvolta il palco, lanciando occhiate complici a Damiano, senza badare al proprio look, è prima dell’esibizione che per un attimo sembra ricordarsi della generosa scollatura. Quasi a disagio, prova a nascondere i seni alle telecamere, coprendoli con le mani, ma è troppo tardi: ilda casa è già ai suoi piedi. L'articolo proviene da Glamour.

