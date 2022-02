Calciomercato Lazio, Sarri aveva fatto dei nomi: il retroscena (Di martedì 1 febbraio 2022) Per il Calciomercato di riparazione, l’allenatore biancoceleste Sarri aveva fatto dei nomi specifici alla Lazio Maurizio Sarri non ci sta. Il Comandante della Lazio è profondamente insoddisfatto dall’ultima sessione di mercato che gli ha regalato Kamenovic e Cabral, due profili che non lo scaldano più di tanto. Eppure, come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex Napoli aveva fatto richieste precise alla società già a dicembre. In difesa il preferito era Casale del Verona, ma Setti ha rivelato che con la Lazio non è mai partita una vera e propria trattativa. Inoltre Sarri si aspettava la fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Luiz Felipe, da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Per ildi riparazione, l’allenatore biancocelestedeispecifici allaMaurizionon ci sta. Il Comandante dellaè profondamente insoddisdall’ultima sessione di mercato che gli ha regalato Kamenovic e Cabral, due profili che non lo scaldano più di tanto. Eppure, come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, l’ex Napolirichieste precise alla società già a dicembre. In difesa il preferito era Casale del Verona, ma Setti ha rivelato che con lanon è mai partita una vera e propria trattativa. Inoltresi aspettava la fumata bianca per quanto riguarda il rinnovo di Luiz Felipe, da ...

