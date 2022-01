Advertising

Agenzia_Ansa : Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele. L'ex premier era ricoverato da otto giorni #ANSA - RaiNews : Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele. L'ex premier era ricoverato da otto giorni - TgLa7 : #Berlusconi: dimesso da ospedale San Raffaele - Lopinionista : Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano - AngeloRosanio : Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale A casa! E zitto! -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi dimesso

MILANO. È mezzogiorno e mezzo quando Silviovienedall'Ospedale San Raffele di Milano. Cappello ampio, mascherina scura e pallido in viso: è visibilmente provato, rimane in piedi solo qualche minuto, il tempo di fare un ...Silviodal San Raffaele Il leader di Forza Italia ha lasciato l'ospedale dopo otto giorni di ricovero. Al suo fianco la fidanzata Marta Fascina e la senatrice Licia Ronzulli Silvio ...Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo otto giorni di ricovero per una infezione alle vie urinarie. L’ex presidente del Consiglio, 85 anni, ha lasciato l’ospedale assieme al ...Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele, dove è rimasto ricoverato per più di una settimana.