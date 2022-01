Giuliano Ferrara fa progressi ed ha chiesto occhiali e un libro (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "L'Elefantino fa progressi ottimi. Ha chiesto gli occhiali e un libro". è quanto scrive su Twitter Anselma dell'Olio, moglie di Giuliano Ferrara ricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale di Grosseto per un infarto. L'Elefantino fa progressi ottimi. Ha chiesto gli occhiali e un libro. Intanto gli ho dato Il foglio weekend con Review. Dante (ribattezzato Denti Alighieri) arriva nel pomeriggio. — Anselma Dell'Olio (@CabriniGirl) January 29, 2022 "Intanto gli ho dato Il foglio weekend con Review - ha scritto la moglie - Dante (ribattezzato Denti Alighieri) arriva nel pomeriggio". Ferrara si era sentito male nella sua casa in Maremma giovedì sera. I medici ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - "L'Elefantino faottimi. Haglie un". è quanto scrive su Twitter Anselma dell'Olio, moglie diricoverato nel reparto di terapia intensiva coronarica dell'ospedale di Grosseto per un infarto. L'Elefantino faottimi. Haglie un. Intanto gli ho dato Il foglio weekend con Review. Dante (ribattezzato Denti Alighieri) arriva nel pomeriggio. — Anselma Dell'Olio (@CabriniGirl) January 29, 2022 "Intanto gli ho dato Il foglio weekend con Review - ha scritto la moglie - Dante (ribattezzato Denti Alighieri) arriva nel pomeriggio".si era sentito male nella sua casa in Maremma giovedì sera. I medici ...

