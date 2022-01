Renzi prova a fermare il nome di Elisabetta Belloni al Quirinale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nome di Elisabetta Belloni non è ancora stato ufficializzato e farebbe parte di una lista di donne su cui Lega, Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle stanno ragionando in vista del settimo scrutinio, in programma sabato mattina. Le voci, però, si fanno sempre più incessanti e tra i tanti pareri favorevoli è arrivato quello contrario da parte di Matteo Renzi: il leader di Italia Viva (parlando alla “sua” radio) ha annunciato il non appoggio del suo partito alla direttrice generale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva senza precedenti.Non voterò Elisabetta Belloni.Che è una mia amica. Ma dai Servizi Segreti non si va al ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildinon è ancora stato ufficializzato e farebbe parte di una lista di donne su cui Lega, Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle stanno ragionando in vista del settimo scrutinio, in programma sabato mattina. Le voci, però, si fanno sempre più incessanti e tra i tanti pareri favorevoli è arrivato quello contrario da parte di Matteo: il leader di Italia Viva (parlando alla “sua” radio) ha annunciato il non appoggio del suo partito alla direttrice generale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una deriva senza precedenti.Non voterò.Che è una mia amica. Ma dai Servizi Segreti non si va al ...

