L’ultimo regalo di al-Sisi all’esercito: 37 isole del Nilo (Di sabato 29 gennaio 2022) Con un decreto presidenziale, Abdel Fattah al-Sisi fa un altro regalo alla fonte della sua legittimità: all’esercito assegna la proprietà di 37 isole del fiume Nilo, riserve naturali. Cresciuto nelle forze armate, nominato prima generale e poi ministro della Difesa (da un ignaro Morsi che poi da quell’uniforme fu deposto), nel 2013 ha guidato le forze armate verso i vertici delle istituzioni egiziane: (ri)preso il potere, è ripartita spedita la scalata all’economia. Un oligopolio puntellato da riforme legislative che hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 29 gennaio 2022) Con un decreto presidenziale, Abdel Fattah al-fa un altroalla fonte della sua legittimità:assegna la proprietà di 37del fiume, riserve naturali. Cresciuto nelle forze armate, nominato prima generale e poi ministro della Difesa (da un ignaro Morsi che poi da quell’uniforme fu deposto), nel 2013 ha guidato le forze armate verso i vertici delle istituzioni egiziane: (ri)preso il potere, è ripartita spedita la scalata all’economia. Un oligopolio puntellato da riforme legislative che hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

