Arriva la pillola anti covid di Pfizer, chi può prenderla e quando (Di giovedì 27 gennaio 2022) La pillola anti covid può essere messa in commercio. L’Ema ha dato il via libera al nuovo farmaco targato Pfizer, Paxlovid. Dopo 3 giorni di riunione il comitato dell’agenzia europea del farmaco ha deciso che Paxvolid, assunto per via orale, può essere utilizzato come terapia contro il covid. Come funziona Paxlovid Si tratta del primo medicinale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lapuò essere messa in commercio. L’Ema ha dato il via libera al nuovo farmaco targato, Paxlovid. Dopo 3 giorni di riunione il comitato dell’agenzia europea del farmaco ha deciso che Paxvolid, assunto per via orale, può essere utilizzato come terapia contro il. Come funziona Paxlovid Si tratta del primo medicinale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Italia_Notizie : Green pass illimitato per chi ha tre dosi Niente tamponi per chi arriva dall’estero Ema ha approvato la pillol… - shineelite2 : RT @shineelite2: Arriva anche la pillola Pfizer che cura il covid. 'Chissà cosa ci sarà dentro',dice quello che si è strafatto di ecstasy f… - shineelite2 : Arriva anche la pillola Pfizer che cura il covid. 'Chissà cosa ci sarà dentro',dice quello che si è strafatto di ec… - ilSicilia : #Salute #Covid Covid, arriva l’ok dall’Ema per la pillola Paxlovid - al31si : RT @Economia101_it: La mia prima “pillola” di microeconomia arriva presto. Tenete d’occhio il sito mi raccomando ?? #Economia #pillole #econ… -