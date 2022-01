Covid oggi Sicilia, 7.500 contagi e 71 morti: bollettino 25 gennaio (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.500 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 71 morti nell’isola. Da ieri sono guarite 1.935 persone. Nell’isola, in totale, sono 220.293 i positivi – 5.510 in più rispetto a ieri – e di questi 1.464 sono ricoverati nei reparti ordinari, 158 in terapia intensiva con 13 ingressi nuovi e 218.671 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Catania (1.640), seguita da Palermo (1.461). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.500 i nuovida Coronavirus, 252022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 71nell’isola. Da ieri sono guarite 1.935 persone. Nell’isola, in totale, sono 220.293 i positivi – 5.510 in più rispetto a ieri – e di questi 1.464 sono ricoverati nei reparti ordinari, 158 in terapia intensiva con 13 ingressi nuovi e 218.671 sono in isolamento domiciliare. La provincia con più casi è Catania (1.640), seguita da Palermo (1.461). L'articolo proviene da Italia Sera.

