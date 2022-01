Montalto di Castro | il consigliere Corniglia | “Alla foce della Fiora i rifiuti si accumulano da ottobre”

(Di lunedì 24 gennaio 2022)di– “Sul piazzale adiacente al luogo dei lavori ci sono ancora i materiali scavati per le fondamenta dell’idrovora che devono essere smaltiti comespeciali (così é stato riferito e confermato in consiglio comunale del 30 novembre dal responsabile di servizio llpp)”. A parlaresituazionedel fiumeè ilcomunale didi, Francesco. “Il materiale – dice ancora il– si accumula da fine2021. Naturalmente sono stati avvisati gli enti preposti e dato che la situazione rimane invariata da circa tre mesi, vuol dire che va bene così. Altrimenti chi di dovere sarebbe giá ...

OnTuscia.it

