Covid oggi Veneto, 6.188 contagi: bollettino 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.188 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 24 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.705 (-22), mentre le persone in terapia intensiva sono 186 (+3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

