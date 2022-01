Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rapporto è 52,9% contro 1,6%” (Di sabato 22 gennaio 2022) Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 non vaccinati è di 31,3 casi ogni 100mila, circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati con terza dose, che registrano un tasso di 0,8 ogni 100mila. Quanto alla mortalità, il tasso è pari a 52,9 decessi per 100mila abitanti fra chi non si è sottoposto all’immunizzazione, circa 33 volte più alto rispetto alla percentuale dei vaccinati con booster (1,6%). Lo dicono i dati dell’ultimo report pubblicato dall’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul Covid. In merito all’ospedalizzazione per le persone sopra i 12 anni, il tasso per i non vaccinati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Ildi ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 nonè di 31,3 casi ogni 100mila, circa 39più altoaicon terza dose, che registrano undi 0,8 ogni 100mila. Quanto alla, ilè pari a 52,9 decessi per 100mila abitanti fra chi non si è sottoposto all’immunizzazione, circa 33più altoalla percentuale deicon booster (1,6%). Lo dicono i dati dell’ultimo report pubblicato dall’Istitutodi sanità, che integra il monitoraggio settimanale sul. In merito all’ospedalizzazione per le persone sopra i 12 anni, ilper i non...

Advertising

shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rapporto… - fattoquotidiano : Covid, l’Iss: “Per i non vaccinati il tasso di mortalità è 33 volte superiore rispetto a chi ha tre dosi. Il rappor… - Gazzettino : #covid, l'Iss: oltre 108mila reinfezioni in 5 mesi. Tasso di ricoveri in intensiva è di 31,3 su 100mila non vaccina… - Stop_SelfInjury : @MatteoBandit2 @laterizio98 @francep41485035 L’errore della gente quando si dice che Covid=influenza (modificata in… - occhio_notizie : L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità -