Peppino Impastato - quasi mezzo secolo dopo la sua memoria è viva

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ il caso di, più passa il tempo e più lasi fae il coraggio dell’attivista e giornalista militante di Democrazia proletaria si fanno esempio e punto di riferimento per le nuove generazioni ben al di là dei confini siciliani. C’è voluto del tempo perché questa storia venisse conosciuta, come c’è voluto del tempo perché il mandante del suo omicidio venisse condannato, 22 anniper la precisione, ma ogni anno anziché sbiadire la sua figura si fa sempre più iconica e il suo ricordo attira ogni anno un numero sempre più alto di persone. E non solo il 9 maggio. Un continuo pellegrinaggio si registra a Casada quando è nato un museo, luogo di cultura e legalità, nella casa doveabitava con la madre Felicia e il fratello ...