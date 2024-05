Europei di Karate e Parakarate - l’Italia conquista 12 finali | 8 hanno il sapore dell’oro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Zara, 10 maggio 2024 – Entusiasmante l’Europeo della Nazionale Italiana die Para, a Zara, in Croazia. Arrivano altrete che si sommano alle otto già ottenute. E’ gioia perMaschile del Kumite cheil match per l’oro e Luca Maresca, Daniele De Vivo, Andrea Minardi, Michele Martina, Matteo Fiore e Matteo Avanzini punteranno alla storia. Ma non solo. Anche quella Femminile di Kumite ottiene la gara per il primo gradino del podio. E Viola Lallo, Giulia Angelucci, Pamela Bodei, Anna Pia Desiderio e Clio Ferracuti mirano a mettere l’oro al collo. Come riporta fijlkam.it ‘I maschi se la sono vista con l’Albania (3-1), con l’Ucraina campione in carica (3-1) e infine con la Turchia (3-2) che l’anno scorso aveva buttato fuori gli azzurri nella ...

