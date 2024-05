Adnkronos - nuovi alleati tecnologici per garantire autenticità notizie 

(Di venerdì 10 maggio 2024) () – Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione.affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppoha deciso di avvalersi di duepersempre più l’delle proprie notizie. Il primo è un sistema di certificazione che utilizza tecnologia blockchain e si chiama Adnverify: un apposito bollino indica con certezza che la notizia è stata verificata e garantisce quindi agli utenti la fruizione di una fonte veritiera e imparziale. Navigando sulla pagina https://adnverify..com/ è possibile controllare personalmente se una news sia o meno verificata e accedere ai dati di ...

Roma, 10 mag. ( Adnkronos ) - - Tecnologia ed expertise per certificare l'informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppo ...

Affinati gli strumenti contro le fake news - Bollino Adnverify e scudo della coalizione C2PA Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di ...

( Adnkronos ) – Tecnologia ed expertise per certificare l’informazione. Adnkronos affina i propri strumenti per contrastare il fenomeno della disinformazione. Punto di riferimento da 60 anni per media, istituzioni ed utenti, il Gruppo Adnkronos ha ...

L'Italia non può più temere l'interesse nazionale. La “Realpolitik” di Massolo - L'Italia non può più temere l'interesse nazionale. La “Realpolitik” di Massolo - Il nostro Paese ha sempre avuto paura di questo concetto, e il perché lo spiega Massolo – che è stato segretario generale della Farnesina e direttore del Dis – in una conversazione con l’adnkronos ...

Tutto pronto per il Festival del Lavoro 2024, a Firenze dal 16 al 18 maggio - Tutto pronto per il Festival del Lavoro 2024, a Firenze dal 16 al 18 maggio - (adnkronos) - Analizzare le prospettive future di un mondo del lavoro tutto al digitale e definire le migliori strategie per affrontare la transizione in atto ...

De Luca (Consulenti): “Tra Ia e sicurezza al Festival del lavoro a confronto protagonisti Paese” - De Luca (Consulenti): “Tra Ia e sicurezza al Festival del lavoro a confronto protagonisti Paese” - (adnkronos) - "Il Festival del lavoro si rinnova ogni anno, quindi anche quest'anno sarà nuovo, sarà diverso, anche perché essendo una manifestazione che ...