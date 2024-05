Frosinone-Inter LIVE 0-1 | la sblocca Frattesi - traversa di Cheddira

Frosinone-Inter si gioca per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita . Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45 allo Stadio Benito Stirpe. Di seguito in ...

Il Frosinone per la salvezza, l`Inter per celebrare lo scudetto e finire questo campionato nel migliore dei modi. Il primo anticipo della 36a...

LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 47' pt: traversa clamorosa di Cheddira, ci saranno due minuti di recupero - live - frosinone-inter 0-1, 47' pt: traversa clamorosa di Cheddira, ci saranno due minuti di recupero - frosinone-inter 0-1 (19' Frattesi) live MATCH 46' pt - Gli interisti invitano Inzaghi a saltare, il tecnico dice loro che forse è meglio di no per evitare incidenti come ...

LIVE - Frosinone-Inter 0-1, 41': bomba di Cheddira che spacca la traversa a Sommer battuto - live - frosinone-inter 0-1, 41': bomba di Cheddira che spacca la traversa a Sommer battuto - frosinone-inter 0-1 (19' Frattesi) live MATCH 40' - Traversa di Cheddira! Il marocchino si accentra in area e calcia di potenza, Sommer resta immobile e guarda la palla che si stampa ...

LIVE! Frosinone-Inter 0-0: Soulé e soci rincorrono l'obiettivo salvezza. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - live! frosinone-inter 0-0: Soulé e soci rincorrono l'obiettivo salvezza. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Frosinone - Inter live su 10/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.