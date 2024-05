Shawn Levy e l’Opportunità Mancata con Wolverine | Un Ritorno da Supereroe con Deadpool

(Di venerdì 10 maggio 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il regista diha firmato dopo aver originariamente rinunciato a The. Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

Sono state diffuse nuove immagini di Deadpool & Wolverine , che anticipano la Time Variance Authority, il Wolverine di Hugh Jackman e la cattiva Cassandra Nova . Deadpool & Wolverine si preannuncia come uno dei più grandi film Marvel di sempre ...

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno ammesso di aver paura di rivelare troppo sul proprio futuro nel MCU dopo Deadpool & Wolverine . Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbero ritornare nel MCU dopo Deadpool & Wolverine , in arrivo a luglio nelle ...

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno ammesso di aver paura di rivelare troppo sul proprio futuro nel MCU dopo Deadpool & Wolverine.

Marvel, in arrivo la serie su Captain America Steve Rogers che i fan stavano aspettando - Marvel, in arrivo la serie su Captain America Steve Rogers che i fan stavano aspettando - Reggetevi forte: questa nuova indiscrezione sulla prossima serie tv MCU per Disney+ vi farà venire voglia di rivedere Avengers: Endgame.

Nel corso di un'intervista con EW, il regista Shawn Levy ha parlato delle sorprese in serbo per i fan in Deadpool & Wolverine, che arriverà nei cinema a luglio. Parlando delle comparsate di personaggi ...