Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica - l’Italia della Lotta Femminile ai ripescaggi | resta il sogno di Parigi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Istanbul, 10 maggio 2024 – Impegnativa ed entusiasmante la seconda giornata del, aldi. Le Azzurre domani hanno due spareggi che potrebbero poi portare la carta. Il cammino è lungo e tortuoso, ma le atlete tricolori non mollano e puntano ad alti traguardi. E intanto domani arriva sulle materassine anche Frank Chamizo. Il racconto delle gare di oggi e il programma di domani a Istanbul – fonte fijlkam.it Le azzurre oggi sono partite bene aldi. Emanuela Liuzzi ed Enrica Rinaldi, in primis, sono arrivate fino ai quarti di finale. Liuzzi si è imposta sulla srilankese Hewa Pedige ...

l’ultima chance per Parigi 2024 per i Lotta tori azzurri , a partire da Frank Chamizo , la offre il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di Istanbul , al via da giovedì 9 maggio fino a domenica 12. Nella squadra azzurra spiccano due medagliati ...

Ostia, 7 maggio 2024 – Torna in gara la Nazionale Italiana di Lotta e l’obiettivo è la Qualificazione Olimpica per Parigi 2024 . Saranno 15 gli Alfieri Tricolori che punteranno al pass a cinque cerchi e sarà l’ultima chance per volare in Francia. Le ...

