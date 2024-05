ATP Roma - Casper Ruud eliminato a sorpres - Djokovic e Zverev sul velluto

(Di venerdì 10 maggio 2024) Giornata in cui sono iniziati i primi turni del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia: alcuni carichi da novanta sono entrati in scena, tra cui il numero 1 del mondo Novak. Il serbo ha superato agevolmente Corentin Moutet per 6-3, 6-1: alcuni game per acclimatarsi (si è trovato sotto 3-2 40-0), poi il monologo con il francese che è uscito mano a mano dalla partita. Affronterà Alejandro Tabilo che ha regolato Yannick Hanfmann, quartofinalista uscente: il cileno ha vinto con il punteggio di 6-3, 7-6(4). La notizia più sorprendente è la sconfitta di: il norvegese, testa di serie numero 5, è uscito di scena contro Miomir Kecmanovic, battuto per 0-6, 6-4, 6-4. Dopo un super inizio, si è spenta la luce per il vincitore del torneo di Barcellona che quindi saluta subito il torneo. Il serbo se la vedrà contro ...

ATP Roma, Casper Ruud eliminato a sorpresa, Djokovic e Zverev sul velluto - ATP Roma, Casper Ruud eliminato a sorpresa, djokovic e Zverev sul velluto - Giornata in cui sono iniziati i primi turni del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia: alcuni carichi da novanta sono entrati in scena, tra ...

Internazionali, borraccia in testa a Djokovic: il video dell'incidente - Internazionali, borraccia in testa a djokovic: il video dell'incidente - Incidente a fine partita per Novak djokovic. Il tennista serbo, mentre stava firmando gli autografi ad alcuni tifosi, è stato colpito - come si vede nel video – dalla borraccia fuoriuscita dallo zaino ...

Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia - Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia - Il campione serbo stava firmando autografi all'uscita dal match e gli è arrivata in testa, dall'alto, una borraccia ...