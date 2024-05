Roma Metropolitane – Italia viva | Un futuro incerto sia per l’azienda che per i lavoratori - presentiamo un’interrogazione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Abbiamo appena presentatoall’Assessore Patanè su, la partecipata del Comune che si occupa della manutenzione e della progettazione delle linee, per avere maggiori informazioni su tutte le azioni che l’Amministrazione sta mettendo in atto per salvaguardare e rilanciare. Chiediamo inoltre che sia al più presto convocata una Commissione congiunta Bilancio e Mobilità. Ildi, infatti, è troppo, nonostante l’intervento del Governo dello scorso ottobre per riportarne in ordine i conti e le rassicurazioni della Giunta sul progetto di fusione conServizi per la Mobilità, rimasto per il momento solo sulla carta. Riteniamo che ...