Avellino-Monopoli, lupi all’assalto al secondo posto: le probabili formazioni (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la lunga sosta per via dell’emergenza sanitaria, finalmente riparte il campionato dell’Avellino. La truppa di Piero Braglia affronta il Monopoli per la terza giornata del girone di ritorno il Monopoli di Alberto Colombo. Match che mette in palio il secondo posto in classifica del Girone C di LegaPro alle spalle della capolista Bari. All’appuntamento interno, l’Avellino ci arriva un nuovo volto in squadra: Jacopo Murano. L’attaccante nativo di Vietri di Potenza, ieri si è ufficialmente legato al club della famiglia D’Agostino fino al giugno del 2024. Auspicabile un debutto, almeno nei minuti finali di gara per l’attaccante lucano. Al primo appuntamento del 2022, l’Avellino ci arriva con qualche dubbio di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la lunga sosta per via dell’emergenza sanitaria, finalmente riparte il campionato dell’. La truppa di Piero Braglia affronta ilper la terza giornata del girone di ritorno ildi Alberto Colombo. Match che mette in palio ilin classifica del Girone C di LegaPro alle spalle della capolista Bari. All’appuntamento interno, l’ci arriva un nuovo volto in squadra: Jacopo Murano. L’attaccante nativo di Vietri di Potenza, ieri si è ufficialmente legato al club della famiglia D’Agostino fino al giugno del 2024. Auspicabile un debutto, almeno nei minuti finali di gara per l’attaccante lucano. Al primo appuntamento del 2022, l’ci arriva con qualche dubbio di ...

