(Di sabato 22 gennaio 2022) Unaper le personedi violenze e. L’associazioneGiocondaci sta riuscendo. A tre settimane dalla sua conclusione, infatti, la campagna di raccolta fondi promossa per sostenere l’apertura delladiha quasi raggiunto gli 8mila euro. L’abitazione sarà messa a disposizione di quattro personeche non hanno un tetto perché rifiutate dalla famiglia o dalla comunità di origine. Il deputato Alessandro Zan con i membri dell’associazioneL’obiettivo della campagna promossa daGioconda...

Luce_news : Arcigay LGBTI, a Reggio Emilia nasce la prima Casa Arcobaleno per vittime di omofobia - ZouariM45499110 : RT @Arcigay: Mostra la tua visibilità registrando un dominio .LGBT scontato del 10% e parte del ricavato sarà donato a @Arcigay in collabor… -

Ultime Notizie dalla rete : Arcigay LGBTI

... che offrirà un alloggio e l'opportunità di ripartire alle persone+ discriminate rimaste ... contribuendo alla raccolta fondi promossa daGioconda: anche una piccola donazione può portare ...Si chiama Rainbow Space il nuovo progetto diVarese a sostegno delle persone+ e delle loro famiglie, realizzato con il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto . Rainbow space è uno spazio di discussione protetto che si ...è ricercatore di bioingegneria e nanotecnologie, e attivista per i diritti lgbti. Dal 2011 risiede negli Usa. Si è laureato in Fisica presso l’Università di Pisa e ha conseguito il Dottorato in Inge ...Rainbow Space è il nuovo progetto di Arcigay Varese a sostegno delle persone LGBTI+ e delle loro famiglie. Il progetto è realizzato con il sostegno di Fondaz ...