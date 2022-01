Nuovi positivi nel gruppo squadra | l’Atalanta rimanda la partenza per Roma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Cambio di programma per: i nerazzurri hanno infatti posticipato laper, dove sabato sera alle 20.45 sono attesi dalla sfida contro la Lazio. Secondo quanto comunicato dalla società, l’imprevisto sarebbe dovuto a ulteriorità al Covid emerse dagli ultimi controlli: proprio entro la giornata di venerdì, in virtù del nuovo protocollo Covid definito dalla Lega Serie A, la società doveva inviare la lista dei 25 calciatori che compongono il cosiddetto “Atleti”, nominativi sui quali si calcola l’eventuale 35% diche fa scattare in automatico il rinvio della partita. Gasperini nel pomeriggio di venerdì ha diretto a Zingonia l’ultimo allenamento prima della, con una seduta a porte chiuse, al termine del quale è emersa la ...

Advertising

DiMarzio : .@VeneziaFC_IT | Dieci nuovi casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra: il comunicato del club - RegLombardia : ?? Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216). A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positiv… - AnsaSicilia : Covid: in Sicilia 7.418 i nuovi positivi, 26 i morti. Tasso scende al 15,7%. Aumentano ricoveri, stabili le intensi… - infoitinterno : Covid, in Puglia altri 12 morti e 8.423 nuovi casi. Ma il numero complessivo dei positivi inizia a scendere - usuallynope : RT @RegLombardia: ?? Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-216). A fronte di 202.298 tamponi effettuati, sono 32.677 i nuovi positivi (16,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi positivi

In totale, considerando anche staff tecnico e accompagnatori, inel gruppo squadra ... Poi saranno eseguititest. Nel pomeriggio il Venezia ha pubblicato una nota e, a spiegare la ...Il tasso deiè 17,91% (75,6% sulle prime diagnosi)', scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana ad oggi sono 7.885.450. Icasi sono il 2,1% in ...Sono 349 (+7) i ricoveri in ospedale per Covid di cui 51 (+1) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 decessi. Le vittime sono: una 94enne di Pesaro, una 86enne di Falconara Mar ...(Adnkronos) - Sono 179.106 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...