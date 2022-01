Mercato Juventus | Allegri lo vuole a tutti i costi | ma il prezzo è da assurdo

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Lasta puntando forte su di lui per il centrocampo eè pronto a tutto pur di averlo in squadra il prima possibile. Massimilianoha assolutamente bisogno di sistemare il centrocampo, ma per averlo di qualità già per questa stagione serviranno degli innesti validi per il livello di una grande squadra come la. Con lo scarso rendimento di gente come Ramsey e Rabiot e la quasi certa partenza di Arthur, laè costretta a guardarsi attorno in tutta Europa per poter migliorare la propria mediana, ma la situazione non è affatto semplice. Arrivabene ha parlato chiaro, spiegando come la situazione sia parecchio complicata dal punto di vista economico e ci vorrà un importante sforzo da parte della dirigenza per poter far sì cheabbia il ...