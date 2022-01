Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge: «Se fossi stato nella stessa edizione mi avrebbero espulso» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tommaso Zorzi è stato il vincitore della scorsa edizione del GF Vip; l’influencer proprio ieri è stato intervistato dal format Instagram Casa Mia e ha parlato dell’edizione di questo anno del reality e in particolare di Soleil Sorge. Leggi anche: Grande Fratello Vip: Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini «Katia Ricciarelli protetta», poi fa causa a... Leggi su donnapop (Di venerdì 21 gennaio 2022)il vincitore della scorsadel GF Vip; l’influencer proprio ieri èintervidal format Instagram Casa Mia e ha parlato dell’di questo anno del reality e in particolare di. Leggi anche:Vip: Alda D’EusanioAlfonso Signorini «Katia Ricciarelli protetta», poi fa causa a...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - TvTalk_Rai : Iniziare in tv dal Grande Fratello è forse la strada più facilmente percorribile. Le altre nuove strade sono Youtub… - sophocata : niente più jeru niente più grande fratello perché la maggior parte degli ascolti nel live li fanno grazie a noi quindi vaffanculo #jeru - koala_moonlight : caro grande fratello ho una brutta notizia per voi altro che niente più #jeru perché più provate ad affossarci più… - zazoomblog : Grande Fratello Vip è scontro tra Manila Nazzaro e Sophie Codegoni: ecco perché (VIDEO) - #Grande #Fratello… -