Ferrari, Carlos Sainz sotto ai riflettori: lo spagnolo ha scalzato Leclerc? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un Mondiale 2021 passato, all’inizio, all’ombra del più quotato compagno di squadra Charles Leclerc. La scuderia di Maranello non l’ha mai confermato apertamente, ma tutti erano pronti a puntare sul monegasco rispetto allo spagnolo. Poi è arrivato il verdetto della pista: l’iberico si è piazzato davanti all’ex Sauber nella classifica generale dei piloti di Formula Uno di fine anno. In molti, soprattutto in questo ultimo periodo, si sono espressi molto positivamente sul figlio d’arte (il padre ha partecipato come di consueto all’ultima Dakar) che ha il contratto in scadenza nel 2022. La Ferrari deve puntare su Carlos Sainz regalandogli il ruolo di guida principale nel prossimo Mondiale di F1? Ferrari, Carlos Sainz pronto al rinnovo? Alla domanda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) Un Mondiale 2021 passato, all’inizio, all’ombra del più quotato compagno di squadra Charles. La scuderia di Maranello non l’ha mai confermato apertamente, ma tutti erano pronti a puntare sul monegasco rispetto allo. Poi è arrivato il verdetto della pista: l’iberico si è piazzato davanti all’ex Sauber nella classifica generale dei piloti di Formula Uno di fine anno. In molti, soprattutto in questo ultimo periodo, si sono espressi molto positivamente sul figlio d’arte (il padre ha partecipato come di consueto all’ultima Dakar) che ha il contratto in scadenza nel 2022. Ladeve puntare suregalandogli il ruolo di guida principale nel prossimo Mondiale di F1?pronto al rinnovo? Alla domanda ...

Advertising

Ferrari_Ale_ : Siccome l’ha tirata fuori lui… #Matteo #Berrettini all’età attuale di Carlos #Alcaraz (18 anni e 261 giorni) 29… - antorendina : Carlos Sainz, in scadenza nel 2022, vicino a rinnovare per altri due anni, fino al 2024, con la Ferrari che quindi… - FormulaPassion : #F1 | Tempo di voti anche in casa #Ferrari - automotorinews : ??? #F1, Carlos #Sainz elogiato da Lando #Norris ?? Le sue parole sulla prima stagione dello spagnolo alla #Ferrari - mattybigbands : @underoostom Ora immagina questo: sono Charles e Carlos in primo e secondo. la gara è veloce come previsto e mette… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Carlos Marko: 'Sainz da titolo, Leclerc non è un prodigio' - FormulaPassion.it ... 'I nuovi regolamenti rendono difficile fare previsioni su questa stagione - ha aggiunto - ma se la Ferrari dovesse ottenere un grande successo con la nuova auto, Carlos può certamente lottare per il ...

Leclerc non convince Marko: 'Non è quel prodigio che molti pensavano' GERARCHIE RIBALTATE L'ingaggio di Carlos Sainz al posto di Sebastian Vettel da parte della Ferrari era stato visto da molti come un modo per mettere accanto a Charles Leclerc un pilota solido, ma non così veloce da mettere in dubbio ...

Formula 1 | Ferrari, Marko loda Carlos e "smonta" Leclerc F1-News.eu Formula 1 | Marko consiglia la Ferrari: “Per vincere devono puntare su Sainz” In una chiacchierata concessa alla stampa austriaca, Helmut Marko ha espresso una propria valutazione sulla stagione 2022 della Scuderia Ferrari, sottolineando come a Maranello, anche in ottica campio ...

Leclerc non convince Marko: "Non è quel prodigio che molti pensavano" GERARCHIE RIBALTATE L'ingaggio di Carlos Sainz al posto di Sebastian Vettel da parte della Ferrari era stato visto da molti come un modo per mettere accanto a Charles Leclerc un pilota solido, ma non ...

... 'I nuovi regolamenti rendono difficile fare previsioni su questa stagione - ha aggiunto - ma se ladovesse ottenere un grande successo con la nuova auto,può certamente lottare per il ...GERARCHIE RIBALTATE L'ingaggio diSainz al posto di Sebastian Vettel da parte dellaera stato visto da molti come un modo per mettere accanto a Charles Leclerc un pilota solido, ma non così veloce da mettere in dubbio ...In una chiacchierata concessa alla stampa austriaca, Helmut Marko ha espresso una propria valutazione sulla stagione 2022 della Scuderia Ferrari, sottolineando come a Maranello, anche in ottica campio ...GERARCHIE RIBALTATE L'ingaggio di Carlos Sainz al posto di Sebastian Vettel da parte della Ferrari era stato visto da molti come un modo per mettere accanto a Charles Leclerc un pilota solido, ma non ...