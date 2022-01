Advertising

myrtamerlino : Ursula Von Der Leyen: Presidente della Commissione europea Christine Lagarde: Presidente della BCE Roberta… - Agenzia_Ansa : 'Il mio autista è risultato positivo al Covid-19. Purtroppo devo quindi annullare la mia partecipazione alla plenar… - adrianobusolin : RT @Massimi47715989: Von der Leyen, in febbraio Ue presenterà il Chip Act - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Von der Leyen, se Mosca attacca l'Ucraina pronte sanzioni - Massimi47715989 : Von der Leyen, in febbraio Ue presenterà il Chip Act - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

"Noi speriamo che l'attacco all'Ucraina non ci sia ma se ci sarà noi siamo pronti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo al Wef di Davos. "Le autocrazie temono il successo delle democrazie e noi dobbiamo proteggere il nostro modello, le nostre libertà. Non accettiamo il ritorno alle sfere d'...Lo ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo al WEF di Davos. "La domanda per i semiconduttori nel mondo sta esplodendo, i microchip sono ovunque oggigiorno, ...(ANSA) - BRUXELLES, 20 GEN - "Noi speriamo che l'attacco all'Ucraina non ci sia ma se ci sarà noi siamo pronti". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo a ...(Teleborsa) - "A febbraio la commissione presenterà il Chip Act per rafforzare la capacità di produzione dei microchip e includerà cambiamenti alle regole di aiuto di stato per creare ...