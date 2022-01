Sonia Bruganelli lascia il GF Vip: la sua ultima decisione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sonia Bruganelli lascia il GF Vip. Una decisione che l’opinionista ha preso per la prossima edizione del programma, dalla quale si è già chiamata fuori. Nonostante la bella esperienza fatta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripeterla per la 7ª stagione del reality. Una dichiarazione, la sua, che arriva a qualche settimana dalla conclusione della tornata alla quale sta prendendo parte. Perché Sonia Bruganelli lascia il GF Vip La direzione è stata imboccata e, probabilmente, senza ripensamenti. Come ha dichiarato a Chi, Sonia Bruganelli ha in mente altri progetti per il suo futuro e, tutti, includono la sua famiglia. Le parole per Alfonso Signorini sono però di stima e di gratitudine: “Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 gennaio 2022)il GF Vip. Unache l’opinionista ha preso per la prossima edizione del programma, dalla quale si è già chiamata fuori. Nonostante la bella esperienza fatta, la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di non ripeterla per la 7ª stagione del reality. Una dichiarazione, la sua, che arriva a qualche settimana dalla conclusione della tornata alla quale sta prendendo parte. Perchéil GF Vip La direzione è stata imboccata e, probabilmente, senza ripensamenti. Come ha dichiarato a Chi,ha in mente altri progetti per il suo futuro e, tutti, includono la sua famiglia. Le parole per Alfonso Signorini sono però di stima e di gratitudine: “Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il ...

