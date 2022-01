Carlo Verdelli sarà  il nuovo direttore  del settimanale «Oggi»  

Advertising

Corriere : Carlo Verdelli nuovo direttore di Oggi dal primo febbraio 2022 - emenietti : in bocca al lupo a @CarloVerdelli - FabioInsenga : In bocca al lupo a @CarloVerdelli. Uno dei più bravi, da sempre. - GiornalistiItal : Carlo Verdelli nuovo direttore di Oggi - - davidefent : RT @Corriere: Carlo Verdelli nuovo direttore di Oggi dal primo febbraio 2022 -

'Mai parlare prima di cominciare a guidare un quotidiano oppure un settimanale'. E' il principio al quale si attieneche, dal primo febbraio, assumerà la direzione del settimanale ' Oggi ' in sostituzione di Umberto Brindani . Parlando con l'AdnKronos, infatti,si schermisce e spiega: 'Ho ...RCS MediaGroup ha annunciato la nomina diche a decorrere dal 1° febbraio 2022 assumerà l'incarico di direttore del settimanale OGGI. Umberto Brindani lascia la guida dopo 12 anni. Con la direzione del settimanale, fa sapere la ...Carlo Verdelli che, dal primo febbraio, assumerà la direzione del settimanale 'Oggi' in sostituzione di Umberto Brindani ...Carlo Verdelli torna al timone. La metafora marinara, nonostante dica di non avere passioni particolari per il mare, con lui non è luogo comune: è bussola, espressione costante del suo lessico giornal ...