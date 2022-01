Calciomercato Juventus – Ecco come gioca lo svizzero Zakaria | VIDEO

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Denisè un obiettivo didella. Scopriamoil mediano, classe 1996, che andrà in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach il prossimo 30 giugno in questodi 'GazzettaTV'

Advertising

DiMarzio : La @Juventus ha ancora nel mirino Denis #Zakaria: Il possibile arrivo dello svizzero è legato all'uscita di #Arthur - DiMarzio : .@Juventus, rinnovo #Dybala: i nuovi scenari - Gazzetta_it : Calciomercato Juve, occhi su Zakaria e testa a Rovella. L'Arsenal in pressing per Arthur - juve_grecchi : RT @NicoSchira: La #Juventus sta valutando concretamente di anticipare a gennaio l’arrivo di Nicolò #Rovella dal #Genoa, che però intende f… - calciomercatoit : ??#Juventus - futuro #Dybala: dal rinnovo ai possibili eredi -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Calciomercato.com

, summit rinviato. Adesso sul giovane attaccante potrebbe scatenarsi una vera e propria asta., il summit per il giovane prodigo d'attacco è stato rinviato. ......di.it per approfondire le ultime novità di mercato sulla Serie A: tutti gli aggiornamenti sulle mosse di Milan, Napoli e Inter. Inoltre, commenteremo anche la vittoria della...Attraverso i propri social, Claudio Marchisio ha voluto festeggiare il suo 36esimo compleanno: “Lasciare il calcio a 33 anni mi ha permesso di restare giovane e di allontanare lo stress. Lo ...TORINO - Da una parte c'è un giocatore tanto forte quanto incostante, dall'altra è invece schierato un club che - come e più di molti altri - nelle ultime stagioni ha sperperato milioni finendo quasi ...