Sassuolo, Dionisi: «Vogliamo passare il turno. Domani partita alla pari» (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Domani in Coppa Italia contro il Cagliari. Le sue parole: Sassuolo – «La classifica non si è delineata benissimo, soprattutto nella zona centrale, probabilmente sarà così fino alla fine, l’equilibrio del campionato è lì da vedere. Parlavi di andamento da montagne russe del Sassuolo, ma non solo. Dobbiamo adeguarci a questo e combatterlo per migliorarlo ma se anche le altre non riescono a dare continuità vuol dire che la difficoltà è dietro l’angolo. Probabilmente anche il fatto che numericamente non siamo tanti in questo momento, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico delAlessioha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida diin Coppa Italia contro il Cagliari. Le sue parole:– «La classifica non si è delineata benissimo, soprattutto nella zona centrale, probabilmente sarà così finofine, l’equilibrio del campionato è lì da vedere. Parlavi di andamento da montagne russe del, ma non solo. Dobbiamo adeguarci a questo e combatterlo per migliorarlo ma se anche le altre non riescono a dare continuità vuol dire che la difficoltà è dietro l’angolo. Probabilmente anche il fatto che numericamente non siamo tanti in questo momento, ...

