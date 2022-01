Inferno e ritorno, l’ouverture dei sentimenti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci è mancato Stromae, l’altissimo e dinoccolato genio belga che ha saputo come pochi coniugare i linguaggi del rap, la musica francese e testi importanti. Con coraggio ha parlato della depressione che lo ha tolto dal «giro che conta» per molte stagioni. L’enfer – magnifica ouverture dall’incedere epico e elegante video diretto da Julien Soulier, è il secondo «antipasto» dall’album Multitude atteso per il 4 marzo. Brano dove Stromae si destreggia abilmente tra uno spettro di emozioni esplorando i temi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ci è mancato Stromae, l’altissimo e dinoccolato genio belga che ha saputo come pochi coniugare i linguaggi del rap, la musica francese e testi importanti. Con coraggio ha parlato della depressione che lo ha tolto dal «giro che conta» per molte stagioni. L’enfer – magnifica ouverture dall’incedere epico e elegante video diretto da Julien Soulier, è il secondo «antipasto» dall’album Multitude atteso per il 4 marzo. Brano dove Stromae si destreggia abilmente tra uno spettro di emozioni esplorando i temi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BastiatContrari : Da gennaio non si fa più così e per il #ReferenteCovid il ritorno a scuola in presenza si è trasformato in un vero… - Andreastefanon4 : @pisto_gol Subiscono il primo torto dopo 22 giornate e si scatena l’inferno. Scuse dell’Aia, ripetizione della part… - KikiBenigno : 15 agosto - 17 gennaio 5 mesi dal ritorno dei taleban in #afghanistan 5 mesi che le studentesse non possono andare… - Lagudanie : RT @mayoyoyoyooo: ritorno dall'inferno per dirvi che ho uno specchio ora (+ bonus iwamine per rallegrarvi la giornata) - ScacchiGabriel : Tata Steel 2022 Dubov vs Mamedyarov | Semi-Slava Guarda: 'All' Inferno e Ritorno!' -